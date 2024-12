Dot royale pour Faynara : 30 millions FCfa, voiture de luxe et bijoux précieux

La saison des mariages est bien là, et le mois de décembre, avec son atmosphère festive, apporte une touche magique pour clore l'année en beauté. Un moment particulièrement émouvant, est celui de l'union entre l'influenceuse Faynara et le petit-fils du milliardaire Aliou Sow.



Selon "Seneweb", les deux tourtereaux ont fêté leurs fiançailles à la Bridgerton, le week-end dernier. Un événement chic, qui suit son cour,s car ce jeudi, la future mariée a reçu la dot d’une valeur de plus de 30 millions FCfa, une bague en diamants et d'autres présents.



Le cérémonie sera célébrée ce samedi.