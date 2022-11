Douane Sénégalaise: un homme d’affaires, un transitaire et douanier au cœur des fake news

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Novembre 2022

La Douane sénégalaise est sujette ces derniers temps à des fake news et ces fausses informations sont ventilées par trois personnes. Il s’agit d’un homme d’affaires, d’un transitaire et d’un agent de la Douane, dont Leral va taire les noms.



Pour le douanier, il convoitait le poste de directeur des gabelous, mais n’a pas eu gain de cause. Le transitaire, frustré pour des magouilles qu’il aurait fomentées a été démasqué.



Pour l’homme d’affaires, il est assez connu pour ses prises de position qui sont pour la plupart subjectives et dénuées de bon sens.



La Douane sénégalaise, qui est au courant de tous ces agissements qui cherchent à ternir son image, n’a pas encore pipé sur cette affaire.



