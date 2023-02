Douanes : Près de 520 millions FCfa de faux médicaments, saisis

De faux médicaments d’une contrevaleur de près de 520 millions de francs Cfa, saisis au cours d’une série d’opérations « Bouclage », effectuées sur le Littoral et au Centre du pays. Les unités de surveillance douanière poursuivent leurs opérations « Bouclage » des réseaux et couloirs de trafics illicites, sur toute l’étendue du territoire national.



Selon "Le Témoin", les dernières saisies en date portent sur près de trois tonnes de faux médicaments. Ces saisies ont été réalisées à Joal, à Mbao et à Kaffrine. A Joal, 2 240 kg de faux médicaments ont été saisis.