Douanes sénégalaises : Un record de liquidations de plus de 1000 milliards de FCFA en 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021

Il a indiqué que la mise en œuvre du Pres suivi du Pren devrait permettre d’envisager, pour l’économie sénégalaise, un taux de croissance de 0,7% alors que les estimations, dans les premiers mois de la pandémie, projetaient un taux de croissance négatif de -1,1%.



«Ces résultats plus qu’honorables enregistrés par le Sénégal, par ailleurs, gratifié par la Providence d’un bon hivernage ainsi que de bonnes récoltes de variétés culturales, ont pu également être obtenus grâce à la contribution décisive de la Direction générale des Douanes, tant en termes de mobilisation des recettes qu’en termes d’accompagnement des Investisseurs, Entreprises et autres opérateurs économiques impactés par la crise induite par la pandémie à Coronavirus », a déclaré le ministre des Finances .



«Je voudrais donc féliciter le Directeur général des Douanes pour les excellents états de service des soldats de l’économie qui ont affiché des liquidations douanières record de plus de 1000 milliards de FCFA, au titre de l’exercice budgétaire 2020. En effet, plus de 1020 milliards de FCFA de liquidations ont été comptabilisés dans le système d’information GAINDE, au soir du 31 décembre 2020, contre 985 milliards de FCFA en 2019 », a révélé Abdoulaye Daouda Diallo. Selon ce dernier, la lutte contre la fraude n’a pas été en reste car de jour comme de nuit, les agents des Douanes se sont vaillamment dressés contre tous les trafics notamment ceux liés à la drogue qui prennent une ampleur grandissante.



C’est en cela, affirme-t-il, que l’avenir doit effectivement être appréhendé avec espoir afin de permettre à l’Administration des Douanes du Sénégal de continuer à jouer pleinement sa partition pour une relance effective de l’économie sénégalaise, malgré les externalités négatives de la pandémie à Covid-19.

Adou FAYE





Source : Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a présidé ce mardi 26 janvier 2021, une cérémonie symbolique à l'occasion de la journée internationale des douanes.

