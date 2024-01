Doublons Externes, Fichiers Inexploitables, Parrains Non Reconnus : Ces épées de Damoclès qui planent au dessus des candidats EnQuete -L’ équation des doublons externes reste très préoccupante pour les candidats. Et ça augmente au fur et à mesure que l'on avance dans le contrôle. Hier, on a franchi un recours de doublons externes avec les candidats Khadim Diop qui a eu 41 617 doublons externes.

En raison de ces doublons, le pauvre n’a pu valider que 1 631 candidats. Il bat ainsi le record de Rose Wardini qui avait plus de 30 000 doublons internes. L'autre grosse équation qui suscite l'étonnement et les contestations chez les candidats, ce sont les clés USB inexploitables.



A la suite des candidats Malick Gueye, Yatassaye (samedi), Omar Sylla et l’ancien directeur de la Solde Charles Emile Ciss ont eu les mêmes soucis, hier. Souvent, les candidats accusent le système qui n’est pas fiable, selon leurs dires.



En fait, expliquent certaines sources à EnQuête, certains candidats transforment le fichier Excel qui leur a été remis. Les formats qu'ils présentent ne sont pas reconnus par le système. Tout le monde a pourtant été averti. A côté des doublons externes et des fichiers inexploitables, il y a également le cas des parrains introuvables sur le fichier électoral.



La plupart des candidats passés devant la Commission de vérification ont rencontré ce genre de situation. Pour certains candidats comme Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli, c’est la preuve que le fichier n’est pas fiable, que le système n’est pas transparent. “En fait, renseignent nos sources, généralement, ce sont des erreurs dans le reporting des données électorales ou de la carte nationale d’identité. Tantôt c’est des noms mal écrits, tantôt des erreurs sur les numéros…



