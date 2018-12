Doudou Ndir, président de la Cena : « il n’y a pas lieu d’avoir des doutes sur la fiabilité du scrutin » A moins de trois mois de l’élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome (Cena) est montée au créneau, pour apporter à réplique à ceux qui l’accusent d’être à la solde du pouvoir. C’était samedi dernier à l’occasion d’un atelier de renforcement des capacités des membres des 45 Commissions électorales départementales (Ceda).

Aphone depuis un certain temps, la Commission électorale nationale autonome (Cena) est sortie de son mutisme pour répondre à ses détracteurs qui l’accusent de rouler avec le régime de Macky Sall.



En marge de l’atelier de deux jours dans le but de renforcer les capacités des membres des 45 Commissions départementales (Ceda), elle a mis profit cette occasion pour apporter la réplique à ses détracteurs.



A ce propos, le président de la Cena, Doudou Ndir s’est voulu rassurant sur la fiabilité et la transparence des opérations de vote. « Le scrutin présidentiel du 24 février 2019 va se dérouler dans la transparence », a certifié M. Ndir, estimant « qu’il n’y a pas de lieu d’avoir des doutes sur les conditions de fiabilité et la transparence du scrutin présidentiel ».



« La mauvaise expérience des Législatives du 30 juillet 2017, nous permis entre autres de tirer deux leçons principales, notamment avec la mise en place d’un cadre de concertation qui regroupe une majeure partie des acteurs politiques et l’audit du fichier électoral avec des experts internationaux qui ont conclu qu’il est sûr à 98% », a fait savoir le président de la Cena.



S’agissant de la polémique autour du fichier électoral et du processus électoral, M. Ndir estime qu’il y a un minimum de confiance qui doit exister entre les acteurs politiques. Car, pense-t-il, « pour autant cette revendication est un droit pour l’opposition, pour autant aussi les pouvoirs publics ont l’obligation d’organiser cette consultation ». En outre le président de la Cena a insisté sur l’indépendance de l’institution qu’il dirige.













