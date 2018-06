Doudou Seck: « les bouteilles de safara des lutteurs contiennent du…whisky pour… » Même s’il peut se réveiller avec une gueule de bois, Doudou Seck « Yaaye Katy » ne fait pas dans la langue de bois. dans un entretien avec Sunu Lamb exploité par Senego, il revient sur le comportement qui ont poussé le bouchon trop fort avec leur Collectif. A l’en croire, ils ne sont mus que par leurs propres intérêts et accuse même d’être des adeptes de Bacchus et ne s’en privent pas, même lors de leurs combats.





« Double Less a raison »

« J’ai lu Double Less dire que ses fils sont entourés de faux-types, il a raison. Il y a trop de faux-types dans l’arène. Comment peut-on accepter l’association des lutteurs? Quels actes positifs ont-ils posé? Ils ont trouvé Alioune Sarr dans l’arène et ils vont l’y laisser. je le dis haut et fort. Dr Alioune Sarr a aidé les épouses de plusieurs acteurs de la lutte. Notamment dans l’échographie et autres soins médicaux. Il a soigné beaucoup d’acteurs de la lutte. Je sais beaucoup de choses et je ne peux mentir », a révélé Doudou Seck.

« L’arène a toujours connu des combines »

« L’arène a toujours connu des combines. Mbaye Guèye se préparait chez le père de Pape Diop Boston, El hadji Madiaba Diop. Après, il va croiser son fils. Ce n’est pas possible. On peut soupçonner de la combine. D’ailleurs Mbaye Guèye et Pape Diop se sont croisés à deux reprises. J’ai vu de jeunes lutteurs donner de l’argent à leurs aînés pour qu’ils puissent les battre facilement », accuse-t-il.

« Dans le lot des bouteilles de safara, on peut trouver des flacons d’alcool »

« Dans le lot de bouteilles de certains lutteurs, on peut trouver des flacons de boissons alcoolisés pour avoir le courage comme le whisky ou le rosé. Certains le boivent pour avoir le courage de tenir tête à leurs adversaires. Cette pratique est monnaie même dans l’arène », avertit le mythique griot de Fass.

