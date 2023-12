Douze années de transformation: le bilan du Président Macky Sall à la tête du Sénégal

Dans un discours chargé d'émotions et de rétrospection, le Président Macky Sall a clôturé son mandat présidentiel en présentant un bilan détaillé de douze années de gouvernance. Lors de son dernier discours du Nouvel An, il a dressé un panorama des réalisations et des évolutions notables qui ont marqué le Sénégal sous sa présidence.



De l'économie aux infrastructures en passant par les avancées sociales, le Président sortant a mis en lumière les nombreux progrès enregistrés par le pays. Des indicateurs économiques positifs aux réalisations concrètes telles que la modernisation des routes et des transports, il a souligné les avancées qui ont contribué à façonner un Sénégal en mutation.



Au cœur de son discours d'adieu, Macky Sall a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour sa confiance et son soutien tout au long de ces années. Il a également appelé à la préservation de l'unité nationale et de la paix, mettant en avant l'importance de ces valeurs pour la continuité du développement du pays.



Ce discours, à la fois bilan et témoignage de reconnaissance envers ses concitoyens, a marqué la fin d'une ère politique pour le Sénégal, ouvrant la voie à de nouveaux horizons et à une transition démocratique. Alors que le Président Macky Sall passe le flambeau, le Sénégal se prépare à embrasser un nouveau chapitre de son histoire, fort des réalisations et des défis relevés au cours de ces douze dernières années.