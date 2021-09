Dr Abdoulaye Niane sur la Guinée : « l'âge n'est pas toujours symbole de sagesse, les diplômes supérieurs ne renseignent guère sur un esprit élevé » La Guinée Conakry vit des heures sombres. Qui succèdent à des périodes pénibles. Misères africaines. L'espoir suscité par le refus historique du Président Cheikhou Touré s'éloigne encore plus.

Dr Alpha Condé a démontré plusieurs mauvaises certitudes: l'âge n'est pas toujours symbole de sagesse, les diplômes supérieurs ne renseignent guère sur un esprit élevé, ni ne suffisent pour distinguer un esprit éclairé. L'opposant farouche n'est pas forcément un dirigeant patriote et serein.



Il part comme un vilain, pris la main dans le sac. Les images virales choquent à dessein. On dirait un chenapan débraillé, un soudard en mal de liqueur... Grandeur et décadence d'un homme qui a déçu tant d'espoirs suscités.



Leçon de vie pour qui sait observer. Leçon d'histoire pour tous. Nous aurons encore appris que le temps est un ami perfide et un interlocuteur valable.



Abdoulaye Niane

Président Parti Téranga Sénégal

Président de la coalition JOTNA



