Dr Abdourahmane Diouf tire sur Idrissa Seck

Le leader de Rewmi est revenu devant la scène politique avec sa démission au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Mais Idrissa Seck s’est attiré en même temps les foudres de l’opposition et de la majorité présidentielle. Même son ancien camarade de parti, Dr Abdourahmane Diouf, président du Parti Awalé, n’a pas manqué de le railler.



Selon L'As, pour Dr Abdourahmane Diouf, le pouvoir et une certaine nouvelle opposition (Idy, ndlr) semblent vouloir s'aménager des passerelles de fortune sur le dos du peuple. Et Idrissa Seck se proclama chef de l'opposition, après s'être laissé tenter par les lambris dorés du pouvoir, déclare Dr Diouf. Au nom de tous ceux qui ont enduré d'une belle endurance, Dr Abdourahmane Diouf, son ancien porte-parole des deux dernières élections présidentielles, promet d'exercer comme il se doit son droit d'inventaire.