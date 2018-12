Dr Abdourakhmane Diouf : « Sidy Lamine a été un élément accélérateur de mon engagement politique auprès de Idy »

Chers amis,

Notre génération s’est émancipée politiquement au son du fameux générique des journaux de la radio Walfadjri. Il nous accompagne depuis 20 ans pour les heureux événements, comme pour les plus douloureux. Il n’a pas pris une ride. Sidy Lamine Niasse a eu le brio de nous fournir les outils audiovisuels, qui ont joué un grand rôle dans la consolidation de la démocratie sénégalaise. Nous lui en serons éternellement reconnaissants.



Je l’ai rencontré une fois. Juste une fois. Le 2 Juillet 2011. Je suis venu faire une émission dans les locaux de Walf TV, avec Patrice Nguéma. Nous étions au lendemain des événements du 23 Juin. J’étais en mission au Sénégal. Et j’avais été invité comme « expert », pour discuter de l’actualité nationale et internationale. Naturellement, le débat a glissé sur la vie politique sénégalaise. J’avais défendu et justifié, la conviction chevillée au corps, que l’absence de Idy aux évènements du 23 Juin n’était pas un renoncement, qu’il avait mené ce combat en amont et qu’il ne fallait pas lui en tenir rigueur.



A la fin de l’émission, Sidy Lamine m’a appelé dans son bureau et m’a posé des questions sur mes études et sur mon parcours. Il me dit à la fin, « tu devrais faire de la politique, jeune homme. Tu devrais travailler avec Idrissa Seck. Cela vous sera utile à tous les deux et sera bénéfique pour le Sénégal ». L’histoire retiendra qu’une ligne téléphonique triangulaire s’ensuivra. Sidy qui appelle Idy. Idy qui appelle Abdourahmane. Abdourahmane qui réfléchit...



Trois mois plus tard. Je devins le Porte-Parole de Idrissa pour l’élection présidentielle. Je connaissais bien Idrissa avant, mais je ne m’étais pas encore engagé politiquement à ses côtés. A défaut d’être instigateur, Sidy a été un élément accélérateur de mon engagement politique, auprès de Idy. La suite on la connaît….



Cette histoire jamais racontée, est ma relation avec Sidy Lamine. Probablement intuitive, peut être visionnaire, sûrement patriote, cette « recommandation » traduit le désintéressement de l’homme, sa générosité intellectuelle et son attachement au développement de son pays. Son immense oeuvre audiovisuelle et religieuse le prouve.



Reposez en paix Sidy !

Que Dieu vous accueille au Paradis éternel !







Abdourahmane Diouf

Abdourahmane Diouf

