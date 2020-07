Dr Babacar Ndiaye Amdy Diouf : Un chirurgien dentiste très solidaire

A la suite d'une classe de seconde littéraire, Babacar Ndiaye Amdy Diouf continue en première D (S2) pour se présenter au concours de l'École Militaire de Santé. Il y reste jusqu'en 4e année de chirurgie dentaire. Cette dernière fut déterminante dans sa vie, marquée par un faux pas aux examens de fin d'année à la suite d'une session unique en Octobre.



Très engagé, le jeune Babacar a dû continuer dans le civil pour refaire une quatrième et une cinquième année paisibles et enfin soutenir sa thèse de doctorat en 1997. Dr Babacar a complété son cursus par une formation en implantologie dentaire. Avec beaucoup de courage, il s'est battu pour être un modèle pour ses neveux, nièces et ses enfants. Baisser les bras, « khel khalaatouko », c’est-à-dire qu’il refuse le défaitisme.



Ainsi, il trouve rapidement un poste de remplaçant dans un cabinet à Rufisque, avant de s'installer 2 ans plus tard à titre personnel, malgré des avis sceptiques au début: "dett bal oubi ci teungejj", "dou dem", "baayil"...Alhamdoullilah », disaient ses parents lébous.



Aujourd'hui, il y vit sa passion. Sa structure, une des rares à faire des implants, avec un plateau technique relevé et une bonne expertise, est toujours florissant et bien fréquentée.



De l'armée Babacar a gardé une ligne de conduite presque militaire, des amis surtout frères et sœurs. Il y a acquis un brevet para, un brevet nautique et commando. Grand bricoleur, décrit-on, il aime la mécanique, l'agronomie et le sport (c'est un grand footballeur).



D’après la page Facebook de Femmes médecins du Sénégal, Pro Chic et Fun, Babacar n'a de cesse de venir en aide aux démunis pour être utile à sa ville natale. Son temps libre est consacré aux activités humanitaires, telle que la circoncision des enfants et la défense de l'environnement.



Père de famille très épanoui, disponible et généreux, Dr Babacar, très attaché à Thiawléne, dont il est président d'honneur à vie de l'ASC, a le sens du partage avec ses voisins pêcheurs qui dans ses souvenirs d'enfance déposaient discrètement du poisson dans la maison familiale.