Dr Mame Thierno Dieng, promu général par Macky Sall, devient le Directeur Général de l'hôpital Principal de Dakar

’ancien ministre de l’Environnement, le Dr Mame Thierno Dieng, promu général par le président de la République, Macky Sall, prend les commandes au niveau de l'hôpital Principal de Dakar.



Il remplace ainsi aux manettes de la Direction Générale le Général Momar Sène admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Le désormais ancien colonel de l’armée Sénégalaise, médecin militaire de son état, est un dermatologue réputé qui officie à l’hôpital Aristide Le Dantec.



Pur produit des forces armées sénégalaises, Mame Thierno est tombé très jeune, à l’âge de 12 ans, sous le charme de l’uniforme pour avoir réussi avec succès au concours d’entrée au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il sortira de cette académie militaire en miniature avec son baccalauréat scientifique (série D) avec mention. Un sésame qui lui ouvre les amphis de la Faculté de médecine de l’Ucad par le biais du concours d’entrée à la prestigieuse école de santé militaire. Après son Doctorat d’Etat en Médecine, le tout jeune médecin-lieutenant est allé pousser ses études à Université de léprologie à l’Université Paris 7 où il s’est spécialisé en dermatologie. Après avoir fait ses preuves dans les différents hôpitaux des armées, Mame Thierno Dieng devient un médecin-colonel hors rang puisqu’il est détaché à la santé publique. Et notamment à l’hôpital le dantec. Après avoir gravi tous les échelons militaires et universitaires, l’ancien ministre de l’Environnement réussit avec succès le concours d’agrégation en 2002. Agé de 57 ans, ce très compétent professeur-dermatologue compte aller au delà d’une promotion « sous-cutanée » c’est-à-dire pousser les limites de la peau et de la chair…

