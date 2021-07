Dr Oussseynou Badiane: « Il n’y a plus de vaccin Astrazeneca dans le pays » Le Sénégal fait face à une pénurie de vaccins. Il n’y a plus de vaccin Astrazeneca dans le pays. L’annonce a été faite par le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (Pev), Ousseynou Badiane, lors d’un entretien accordé à ‘’SourceA’’.

«Effectivement, il y a une tension dans les vaccins. Il n’y a plus de vaccin Astrazeneca dans le pays. C’est pourquoi nous avons remobilisé les secondes doses de Sinopharm pour vacciner tout le monde parce que d’ici quelques jours, nous allons recevoir des vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson pour pouvoir continuer à vacciner.



En attendant l’arrivée des doses d’AstraZeneca d’ici la fin du mois pour pouvoir donner la deuxième dose à ceux qui avaient pris ce vaccin», a-t-il fait savoir.



A en croire Docteur Ousseynou Badiane, «Les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale c’est la disponibilité des vaccins. Il y a une forte demande de vaccination alors que nous n’avons pas de vaccins pour satisfaire la demande.



Au début, il y avait des vaccins et les gens hésitaient à se faire vacciner. Actuellement, c’est des gens qui veulent se faire vacciner au moment où il n’y a plus de vaccins».



