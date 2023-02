Dr. Papa Amadou Ndiaye, ministre et responsable politique à Thiès : «Je n’ai jamais vu un tel accueil depuis plus de dix ans» C’est une liesse populaire indescriptible. Une marée humaine s'est emparée de la ville de Thiès, pour accueillir le président de la République, Macky Sall. Ce, dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé. Le docteur Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, n’a pas lésiné sur les moyens pour accueillir le Chef de l’État comme un «héros».

« Je suis comblé et très ému. J’en profite pour remercier toute la population de Thiès, qui est sortie en masse accueillir le président de la République, Macky Sall, en lui rendant aussi un vibrant hommage. Le Chef de l'État mérite cet accueil grâce à ses réalisations dans la région de Thiès. Aucun homme politique ne l’a fait depuis le temps d’Ousmane Ngom. Il a réalisé beaucoup de projets », s’est réjoui le docteur Papa Amadou Ndiaye.



Ce dernier s’est vanté des projets phares que le Président Macky Sall a réalisés, dont le port de Ndayane, le plus grand projet depuis les indépendances. Le hub aérien aussi qu’il veut réaliser dans l’aéroport de Thiès. Il y aussi Keur Momar Sarr III qui a résolu le problème d’eau qui hantait le sommeil des populations de Thiès…3 000 lampadaires solaires, les pavages, les logements…« autant de projets qui prouvent l’intérêt du président de la République, Macky Sall, dans la région de Thiès ».



Poursuivant, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a estimé que la «capitale du Rail» a renoué avec les grandes mobilisations.



« Je n’ai jamais vu un tel accueil depuis plus de dix ans. Le Président de la République le mérite. Tous les leaders sont sortis dans l’unité pour la mobilisation. » Ce qui est, selon lui, un signal fort.











