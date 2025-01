Dr. Seydou Kanté : « Le message de fin d’année du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, se distingue par sa profondeur et son engagement envers la nation sénégalaise »

En débutant par une note de compassion pour les compatriotes en difficulté, le Président démontre une empathie qui résonne avec les préoccupations quotidiennes des citoyens. Cette approche humaniste crée un lien fort entre le gouvernement et le peuple, renforçant ainsi la solidarité nationale.



Une autre dimension essentielle de ce discours, est la reconnaissance des Forces de Défense et de Sécurité, des femmes et de la diaspora. En valorisant ces acteurs, le Président souligne leur rôle crucial dans la construction d’une société résiliente et dynamique. Cette reconnaissance est non seulement une marque de respect, mais aussi une invitation à unir les forces pour le bien commun, en rassemblant toutes les composantes de la société sénégalaise.



Le Plan Diomaye pour la Casamance, mis en avant comme une priorité, témoigne d’une volonté claire de promouvoir la paix et le développement dans cette région. En plaçant la Casamance au cœur de son agenda, le Président s'engage à apporter des solutions durables aux défis qui y persistent. Ce choix stratégique montre sa détermination à favoriser une inclusion régionale, essentielle pour la cohésion nationale.



La confiance réitérée envers le Premier ministre Ousmane Sonko et son équipe, souligne une volonté d’unité au sein du gouvernement. Cela instille un sentiment de stabilité et de continuité, crucial pour l’efficacité des politiques publiques. De plus, l’annonce de la plateforme Ligeeyal Sa Réew en 2025, qui vise à encourager la participation citoyenne et à proposer des projets de développement, est une initiative prometteuse pour renforcer la démocratie participative.



L’engagement du Président à exercer son mandat avec rigueur et dévotion, tout en prônant la transparence dans l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, reflète une prise de conscience des enjeux économiques actuels. En ouvrant le Cos-Pétrogaz à d’autres segments de la société, il montre sa volonté d’impliquer les Sénégalais dans la gestion des ressources nationales, ce qui est essentiel pour favoriser une prospérité partagée.



Les réformes annoncées, notamment celles portant sur la transparence et la bonne gouvernance, s’inscrivent dans une démarche proactive, visant à restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. En généralisant la déclaration de patrimoine et en protégeant les lanceurs d’alerte, le président envoie un message fort sur son engagement envers une administration publique éthique et responsable.



Le discours aborde également des enjeux sociopolitiques cruciaux, notamment la nécessité d'une introspection collective et le devoir de mémoire concernant les événements tragiques de l’histoire du Sénégal. En appelant à une justice pour les victimes, le Président démontre une volonté de réconciliation et de paix durable, éléments essentiels à la stabilité nationale.



Enfin, en encourageant la jeunesse à développer ses talents, tout en restant ancrée dans les valeurs sénégalaises, le Président Bassirou Diomaye Faye promeut une vision d’avenir, où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Ce message d’optimisme et de responsabilité, incite les jeunes à jouer un rôle actif dans le développement de leur pays.

