Dr. Seydou Sow, cardiologue: Ce natif de Keury Souf Rufisque exerce son art avec passion

« La médecine est un art que l'on ne peut exercer sans compassion ni amour du prochain », dit-on. Parmi ces maîtres de l'art, Dr. Seydou Sow, un médecin d'une bonté infinie, pieux, très droit et juste! Sa simplicité est un des attributs des rois. Rien de tel pour le monde et le corps que les yeux de quelqu'un qui a beaucoup voyagé.

Dr. Seydou Sow, cardiologue est né un jour de fête de l'indépendance à Keury Souf Rufisque, d'une grande famille, qu'il qualifie d'équipe de foot. Son enfance heureuse se déroule à côté de sa mère, une femme très pieuse aux petits soins de sa famille et de son père, un érudit d'une sagesse immense qui les initie au Coran et à l'alphabet français. Il ira au daara pour l'apprentissage du reste du Coran, du fiqh et de la grammaire arabe.



Ainsi, il passe son CEPE en classe de CM1. Après un cursus secondaire au collège Abdoulaye Sadji, il obtient le Bfem, premier de son centre. Le voilà au lycée Abdoulaye Sadji, où il décroche le baccalauréat avec mention.



Seydou a l'embarras du choix entre des études d'économie ou d'anglais. Il réussit au concours de l'école aéronautique pour devenir pilote dans l'armée de l'air. Mais, désiste pour ne pas s'éloigner de sa maman. En même temps, une bourse lui est attribuée pour faire Génie civil au Maroc, il décline encore.



Finalement orienté en pharmacie à l'UCAD, il fait une demande de réorientation pour aller en médecine. Dès la première semaine de cours, il fuit les amphithéâtres, apeuré par toutes ces matières ''barbares''. " Seydou, si tu veux mon bonheur, demal jangg nekk docteur dima fajj, di fajj askane'wi ", lui dit sa maman.



La motivation maternelle était nécessaire. Il y retourne et se plie à un cursus de formation solide, aboutissant au doctorat. Sa thèse portait sur ''la maladie thromboembolique veineuse''. Il se spécialise en cardiologie grâce au professeur Serigne Abdou Bâ.



Dr. Sow effectue des voyages d'études en Inde pour faire de l'echographie, de la cardiologie interventionnelle et de la réadaptation cardiaque.



Amoureux du développement personnel, de la spiritualité, des maths, de la physique quantique et de l'astronomie, le cardiologue de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque est un passionné.



Sur le plan culinaire, c'est un fin gourmet qui aime les découvertes: il mange un peu de tout.



Marié, père d'adorables princesses, Seydou adore la natation et s'est essayé à beaucoup de disciplines sportives: football, handball, volley et tennis de table. Les voyages sont ses coups de coeur.





