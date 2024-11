Dr Yoro Dia, ancien Ministre sur l’arrestation de Moustapha Diakhaté: « Le totalitarisme commence toujours par la Police de la pensée et de l’opinion » L’ancien Ministre, porte-parole de la Présidence, Dr Yoro Dia n’a pas tardé à réagir sur l’arrestation et la garde à vue de l’ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté. Il estime que Pastef, après avoir eu tous les pouvoir devient un parti totalitaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

D’après le politologue, le totalitarisme Le totalitarisme commence toujours par la Police de la pensée et de l’opinion. « Deviens qui tu es. » Après avoir eu tous les pouvoirs, Pastef devient ce qu’il est : un parti totalitaire. Le totalitarisme commence toujours par la Police de la pensée et de l’opinion. Liy ram ci niakbi la dieum », prévient-il.



Dr Yoro Dia témoigne de son soutien total à Moustapha Diakhaté, considéré comme un Républicain intégral.





