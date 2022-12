Drame/ Pour une bouteille de « guinz »: Moussa Diouf tue son ami Talla Coulibaly La gare routière Lat Dior, située au cœur de Dakar Plateau est squattée la nuit par des délinquants, pour la plupart des mineurs. En ce mois de décembre, le garage a une fois de plus servi de cadre à une violente bagarre sanctionnée par mort d’homme. Un jeune délinquant âgé de 20 ans et nommé Moussa Diouf a poignardé à mort son ami Talla Coulibaly.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Tous les deux consomment du «diluant». Et, c’est d’ailleurs, une bouteille renfermant cette « drogue » qui a été la cause de leur dispute. Visiblement en manque, aucun des deux protagonistes n’a souhaité céder à l’autre le produit prohibé. Conséquence, il s’en est suivi une vive altercation entre les deux jeunes qui en sont finalement, venus aux mains. C’est sur ces entrefaites que Moussa Diouf, armé d’un couteau, a poignardé au ventre son ami.



Sérieusement atteint, ce dernier s’est affalé, se vidant de tout son sang. Et son bourreau, pourtant pas lucide, a réussi à s’éclipser dans la nature, laissant derrière lui sa victime qui continuait à respirer. Se doutant d’une possible mort de Talla Coulibaly, Moussa Diouf a rebroussé chemin pour se cacher dans un coin prés de la scène de crime au garage Lat Dior pour suivre à distance l’évolution de la santé de Talla Coulibaly.



Evacuée dans le véhicule du SAMU, la victime a rendu l’âme une fois dans la salle réanimation de l’hôpital principal de Dakar.



Interrogé par les éléments du commissariat de Rebeuss, Moussa Diouf déclare avoir pris la fuite durant la nuit du vendredi 02 décembre 2022 lorsqu’il a aperçu la voiture des éléments de la Brigade de recherche du service arrivés au garage Lat-Dior. « Je suis parti chez ma grand-mère qui habite dans la communauté rurale de Refane, département de Diourbel”.



Poursuivant, le mis en cause a soutenu également que le défunt était son ami. Puisqu’ils passaient du temps ensemble à « fumer et à se saouler au niveau du garage Lat-Dior durant ses moments de fugue” . « J’ai eu écho de la mort de Talla le surlendemain des faits, alors que j’étais à Refane chez ma grand-mère paternelle qui, elle, ne savait pas que j’étais recherché par la police”, a fait savoir Moussa Diouf.



C’est après des semaines de fugue que le mis en cause a été donc cueilli chez lui à Refane. Le sieur Diouf a été déféré hier au tribunal pour homicide volontaire par arme blanche.



Ousmane Wade