Drame à Bourouko- Médina Yoro Foula : Un adolescent poignarde à mort par son camarade

En effet, dans la soirée du mardi 15 août, Amadou Ba, 17 ans, a mortellement poignardé son ami Adama Niang du même âge que lui au cours d’une bagarre. Les deux adolescents sont tous des élèves.



La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans la contrée et la consternation s’est emparé de tous.



Le maire de commune de Bourouko, Mamadou Dame Cissé, se dit attristé par la nouvelle et appelle à la mobilisation générale contre la délinquance juvénile à travers plus d’occupations positives en cette période de vacances.

APS