Drame à Mbeuleukhé (Linguère): Une jeune femme plonge sa fille de 6 mois dans un puits Le calme de Mbeuleukhé, une petite localité paisible, a été ébranlé par un événement tragique qui a laissé la communauté sous le choc. Une jeune femme, N. Sall, a jeté sa propre fille âgée de seulement 6 mois dans un puits se trouvant à l'entrée du village provoquant la consternation et la tristesse au sein de la population. Cet acte insensé s'est déroulé, ce mercredi 09 aout 2023, Vers 18h précisément, laissant la petite victime succomber à ses blessures.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

La vie tranquille de Mbeuleukhé a été perturbée lorsque la jeune femme, N. Sall, a commis un acte impensable. Mariée à N. Diéry et résidant dans la commune de Yang-yang, elle était pourtant chez ses parents pour célébrer un baptême familial prévu le vendredi suivant. Cependant, la joie de l'occasion a rapidement cédé la place à l'horreur lorsque la jeune femme a soudainement été prise d'une crise inexplicable.



Dans un acte de folie tragique, N. Sall a jeté sa propre fille âgée de seulement 6 mois dans un puits. Les conséquences de cet acte insensé ont été dévastatrices, laissant la petite enfant succomber à ses blessures. Alors que la communauté tente de comprendre ce qui a pu motiver un tel geste, la jeune femme a été internée au centre de santé de Dahra, sous la surveillance d'un gendarme en attendant son audition.



La nouvelle de cette tragédie a provoqué une onde de choc au sein de la communauté de Mbeuleukhé et au-delà. Les habitants, consternés et attristés par l'ampleur de la cruauté manifestée envers une enfant innocente, cherchent des réponses à cet acte difficilement compréhensible.



Birame Khary Ndaw



