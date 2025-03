Drame à Mbour : Deux enfants décèdent, après avoir consommé un repas préparé par leur mère

Deux enfants âgés de 1 et 4 ans, sont décédés dans des circonstances troublantes, après avoir consommé un repas préparé par leur mère, qui est actuellement hospitalisée aussi. Une enquête a été ouverte pour la police de Diamaguène, pour éclaircir les causes de ce drame survenu à Médine, un quartier de Mbour, renseigne iGFM.



Selon les premières informations, le drame s’est produit le mardi 18 mars 2025, à 14h. Pourtant, la mère des victimes n’a alerté leur père, qui était absent, qu’à 18h. Après le décès de ses enfants, elle a tenté de mettre fin à ses jours, en ingérant un liquide dont la nature reste inconnue. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Grand Mbour, où elle est actuellement prise en charge, détaille la même source.



Les corps des deux enfants ont été déposés à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour, en attente d’une autopsie qui, jusqu’à hier soir, n’avait pas encore été réalisée.



La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et établir les causes des décès.