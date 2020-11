Drame à Ndoffane: La foudre, en pluie hors saison, tue un homme de 65 ans Au moment où on pensait à la fin de la saison des pluies, hier soir, la région de Kaolack s'est retrouvée avec des précipitations dans certaines localités, créant même la stupéfaction des producteurs à l'heure des récoltes.

Vers 18 heures, au village de Keur Samba Ngouffa, dans la commune de Ndoffane (Arrondissement Koumbal), la foudre est tombée au domicile du sieur Oumar Sow, âgé de 65 ans, occasionnant sa mort au moment où il était couché dans un hamac sous un manguier. Une mort subite qui laisse sa famille dans le désarroi, nous dit le quotidien « Tribune »



Aux dernières nouvelles, le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs pompiers de Nioro, pour les besoins d'une autopsie.



Une enquête a été ouverte, apprend klinfos. Il faut aussi signaler que des précipitations ont été enregistrées dans la commune de Latmingué (département de Kaolack) et dans une partie du département de Nioro du Rip.



