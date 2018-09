Drame à Sindian dans le Bignona : un garçon de 13 ans tué par un engin explosif

Libération est en mesure de révéler un bien mystérieux drame, survenu samedi dernier, à 8 heures du matin à Sindian dans le Bignona. Selon nos informations, un garçon âgé de 13 ans a été tué dans des conditions atroces, par un engin explosif. Son corps a été littéralement déchiqueté. Les premiers éléments de l’enquête attestent que la victime a ramassé l'engin avec lequel, il… jouait sans se rendre compte du danger. Pour le moment, nos sources se refusent à indiquer la nature de l’engin en question. L’enquête ouverte par la gendarmerie devrait fournir plus de réponses sur cette affaire troublante.



Qui, il faut signaler, intervient au moment où cela fait presque un mois que quatre exploitants forestiers, partis dans la forêt de Boussoloum n’ont plus donné signes de vie. Les recherches de l’armée, combinées aux investigations de la gendarmerie n’ont pas pu permettre de retrouver, à ce jour, Mamadou Lamarana Diallo I, Mamadou Malal Diallo, Fodé Konaté et Mamadou Lamarana Diallo II. Le plus inquiétant comme nous l’écrivons est que les téléphones portables des exploitants forestiers ont été brutalement éteints quelques jours après le signalement de leurs disparitions.



Libération