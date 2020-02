Drame à Thiaroye Tally Diallo : deux enfants d’une même famille décèdent après avoir mangé une soupe Un drame s’est produit à Thiaroye Tally Diallo, dans la banlieue pikinoise. Deux enfants, âgés respectivement de 7 et d’un an, d’une même famille (Diallo), sont décédés subitement après avoir mangé une soupe. Leur grand-frère qui a consommé le même aliment, a été acheminé à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, tandis les deux parents ont été admis à l’hôpital Fann, rapporte la Rfm. La police a fait irruption lors de prière mortuaire pour récupérer les deux corps pour les besoins de l’autopsie. Les produits qu’utilise le père de famille, blanchisseur de son état, supposés toxiques, sont suspectés d’avoir empoisonné la famille. L’enquête suit son cours.

