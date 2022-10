Drame à Tivaouane Peulh : Gravement malade, un gendarme se tue par pendaison

La découverte macabre est faite par une cousine du gendarme. Ce dernier était malade et suivait un traitement stressant et traumatisant.



Il a du péter les câbles à cause de sa maladie. Pour abréger ses souffrances, le gendarme a ainsi décidé de mettre fin à ses jours.



Le jour dû drame, le pandore a téléphoné à sa cousine et lui a demandé de venir le chercher à son appartement en location.



Quand celle-ci est arrivée, elle est tombée sur le corps sans vie de son cousin gendarme, trouvé pendu à une corde dans sa chambre.



Ensuite, elle tombe sur une lettre posthume écrite par le gendarme, avant de se donner la mort. Le défunt gendarme était célibataire, sans enfant.













Senenews