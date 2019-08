Drame à la prison de Rebeuss : Les deux morts identifiés, c'est Cheikh Ndiaye et Babacar Mané

L’identité des deux détenus qui seraient décédés, suite à un mouvement de panique, selon l'administration pénitentiaire. Il s’agirait d'après une source, de Cheikh Ndiaye, âgé de 18 ans et de Babacar Mané 19 ans.



Tous les deux étaient à la chambre de mineurs-adultes de Rebeuss.



Et pour les besoins d'une autopsie, les deux corps sont présentement à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec.



