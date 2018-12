Drame aux HLM: Un ado poignarde mortellement sa tante

On n’a pas encore fini d’épiloguer sur la récurrence et la fréquence des meurtres au Sénégal qu’un autre crime vient d’être perpétré aux Hlm 3 de Dakar.



Dans ce quartier populeux de la capitale, une dame du nom Yama Diop a été mortellement poignardée par son neveu. Selon « EnQuête » qui donne l’infirmation, c’est en sortant de sa douche que la victime a reçu un coup de couteau en plein cœur.



Son bourreau, connu sous le nom de « Bedieul », ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, d’après certaines indiscrétions. Quoi qu’il en soit, il a été arrêté et conduit au Commissariat des HLM, en attendant d’être soumis à un examen psychiatrique.

