Drame aux Parcelles Assainies : Une fillette de 8 ans meurt calcinée

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 19:03

Un incendie survenu ce mercredi 8 janvier 2020, dans l’après-midi à l’unité 3 des Parcelles assainies, à Dakar, a fait un mort. La victime, une fillette âgée de 8 ans, a perdu la vie sur le coup.



Un des témoins, Pape Diéne revient sur les faits : « une maison à pris feu au moment où on s’apprêtait à prendre le déjeuner. On est venu m’avertir et j’ai couru jusque là où l’incendie s’est déclaré. Sur place, j’ai trouvé deux personnes qui essayaient d’éteindre le feu. Malheureusement, l’enfant se trouvait dans la chambre parce qu’elle était malade »



Diéne de poursuivre « l’enfant est mort calciné sur le coup. Son corps était méconnaissable ». Alertés, les sapeurs-pompiers, la police de la localité et la police scientifique se sont déployés sur les lieux.



Pour l’heure l’on ignore les causes de l’incident. Une enquête est ouverte, rapporte la RFM.

