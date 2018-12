Drame de Demba Diop : le juge libère un autre fan de l'Uso

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Seuls deux des trois détenus de l'Union sportive de Ouakam (Uso) qui étaient en prison, suite au drame du stade Demba Diop, sont encore détenus à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. En effet, le doyen des juges vient d'ordonner la libération de Mamadou Diagne et il ne reste plus que Mohamed Seydou Diagne et Youssou Mbengue sur les 11 personnes impliquées dans cette affaire au moment des faits.



Cette libération fait suite au dépôt d'une nouvelle demande de mise en liberté provisoire formulée par Me Moussa Sarr, l'avocat des trois derniers détenus. La robe noire, qui se réjouit d'une telle décision, s'engage à poursuivre le combat pour obtenir la libération des deux personnes qui restent : "Ils étaient 11 au départ. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux. Je vais continuer le combat jusqu'à la libération de tous les fils de Ouakam".



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos