Drame de Tivaouane : le message de Coumba Gawlo Seck

La chanteuse Coumba Gawlo Seck partage la douleur des familles et s’associe aux prières de la population de sa ville natale et du Sénégal face au drame survenu à l’hôpital Mame Abdou, informe leSoleil.sn.



« Avec tristesse et émotion, j’ai appris depuis l’étranger, la tragique disparition des nouveaux-nés à Tivaouane, à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy. Avec solennité, je me joins à leurs familles, ainsi qu’à toute la population de Tivaouane, ma ville natale, et du Sénégal, pour prier et partager leur peine », note la chanteuse dans un communiqué.