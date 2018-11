Drame des Maristes : Aïda Mbacké retourne à la clinique

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Aïda Mbacké n’a pas passé la nuit à la gendarmerie de Hann. Accusée d’avoir brûlé vif son mari aux Maristes, la dame a été entendue hier, vendredi 23 novembre, avant d’être relâchée.

D’après L’AS qui donne l’information, elle est retournée à la clinique où elle était hospitalisée depuis son accouchement survenu au lendemain du drame. Le journal, citant des sources proches du dossier, indique que la suspecte, contrairement à l’avis qu’aurait émis son médecin d’après Libération, jouit de toutes ses facultés mentales.

L’AS indique que, pour éclairer l’opinion par rapport à cette affaire qui suscite de nombreux commentaires, le procureur de la République pourrait tenir une conférence de presse dans les jours à venir.

Un avocat contacté par Seneweb hier, a fait savoir qu’Aïda Mbacké «sera placée sous mandat de dépôt». «On est devant un crime atroce et il y a nécessité de préserver l’ordre public», a-t-il argumenté.

Notre interlocuteur dira que si, en revanche, l’état de santé de la mise en cause n’est pas compatible avec la détention, elle pourrait être libérée sur avis d’un autre médecin choisi par le juge d’instruction qui sera désigné. L’avocat s’empressera d’ajouter que toutefois, le magistrat instructeur n’est pas lié par l’avis médical en question.







