Drame familial à Marseille : un Sénégalais tué, son fils suspecté Un Sénégalais, père de famille, a été tué, sa femme et ses enfants, blessés. Le drame est survenu dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mai 2022 à Marseille. Le fils qui souffrirait de troubles mentaux, serait l’auteur du crime.

La communauté sénégalaise vivant à Marseille (France) est plongée dans la tristesse avec la mort d’un chef de famille. Un père de famille a été tué par arme blanche suite à un différend familial.



Les circonstances du drame survenu dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mai à Marseille étaient encore floues quelques heures après les faits. Mais selon La Provence, la piste d’une dis- pute familiale sur fond de troubles psychiatriques est étudiée par les enquêteurs. Les faits se sont produits dans le quartier de Belsunce, près du Vieux Port. Les forces de l’ordre ont été alertées par des voisins peu après minuit.



Trois morts en 48 heures

Ce sont des voisins qui ont alerté la police. Sur place, les policiers ont découvert le corps d’un homme d’origine sénégalaise, poignardé. Sa femme et ses deux fils étaient également sur place. Tous avaient été blessés. On ignore qui a porté le ou les coups fatals au père. Mais selon une source proche de l’enquête citée par La Provence, une attention particulière serait portée au fils, qui pourrait souffrir de troubles psychiatriques.



Un représentant du parquet s’est rendu sur place et une enquête a été ouverte, confiée à la Sûreté départementale. L’ensemble des membres de la famille ainsi que les voisins doivent être auditionnés pour tenter d’éclaircir les circonstances de la mort. Il s’agit du troisième meurtre survenu à Marseille en moins de deux jours, souligne le quotidien local.



Dans la nuit de mardi 17 à mercredi 18 mai, deux jeunes hommes avaient été tués. L’un poignardé à mort dans le XIVe arrondissement de la ville, le se- cond abattu dans le XVe arrondissement.



A leur arrivée sur les lieux du crime, les enquêteurs ont découvert plusieurs membres d’une même fa- mille d’origine sénégalaise tous blessés, les deux fils mais aussi la mère. Un des fils pourrait souffrir de troubles psychiatriques, précise-t-on de source proche du dossier. Est-il celui qui a porté le ou les coups de couteau mortels au père de famille ? Une enquête a été ouverte, un périmètre de sécurité a été dressé et des constatations de police technique et scientifique ont été réalisées sur place une partie de la nuit par la sécurité publique.



L’âge de la victime n’a pas été précisé, mais elle pourrait avoir une cinquantaine d’années. L’enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Elle vise à déterminer les circonstances précises du drame après audition de l’ensemble des membres de la famille et des voisins. La rue du Tapis Vert, située entre cours Belsunce et boulevard d’Athènes, a été coupée une partie de la nuit pour les besoins des investigations.

Rewmi



