Drame familial à Wakhinane 2 : Une dame meurt, son fils et son mari admis à l'hôpital

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juin 2018 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Des effluves d'encens auraient emporté la dame Adama Karé à Pikine Wakhinane 2. Victimes d'un malaise, le mari et le fils de trois ans de la défunte ont été évacués en toute urgence. Le premier est interné au service de soins médicaux intensifs au complexe médical Dabakh Malick. Et, le second se trouve à l'hôpital d'Enfants Albert Royer.

D'après le récit de Les Echos, les membres de la belle-famille d'Adama Karé ont été alertés hier matin. Ils croyaient juste à un évanouissement avant de l'évacuer à l'hôpital. Où le médecin constate le décès de la dame.

Les résultats de l'autopsie sont attendus pour déterminer les causes du décès et, par la même occasion, le malaise du mari et du fils. En attendant, les médecins soupçonnent une forte inhalation de dioxyde de carbone provenant d'un encensoir contenant du charbon de bois peu incandescent, signale le journal.









Auteur: Seneweb news - Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook