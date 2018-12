Drames de la brèche de Saint-Louis : Le ministre Sophie Gladima Sy accuse Me Wade

Le ministre des Mines et de la géologie, Sophie Gladima Siby a accusé lundi, l’ancien régime d’Abdoulaye Wade d’être à l’origine de la série de drames notés dans la brèche de Saint-Louis. "Si Abdoulaye Wade avait écouté les géologues, des pêcheurs n’allaient pas perdre la vie au niveau de la brèche de Saint-Louis qui est devenue une embouchure. Car, en une nuit, on est passé de quatre mètres à huit mètres", a-t-elle dit, en réponse à l’interpellation d’un député sur "l’inefficacité" des mesures prises par le gouvernement, lors de l’examen du budget de son département.

"On nous avait taxés de démons pour avoir refusé que cette brèche soit créée. Malheureusement, on n’écoute jamais les scientifiques et les géologues. C’est le cas d’autres secteurs de la vie. Pendant douze ans, on ne nous jamais écoutés, même si j’ai servi pour ce régime", a-t-elle ajouté, faisant allusion à son rôle dans le gouvernement du régime d’Abdoulaye Wade d'où elle avait occupé le même département. D’après l’As qui rapporte ses propos, Sophie Gladima Siby a par ailleurs soutenu avoir refusé des dossiers parce que les coordonnées n’étaient pas bonnes, mais qu’elle n’a jamais été suivie.

Elle renseigne que cela ne lui est jamais arrivée depuis que Président Macky Sall l'a nommée à ce poste.

