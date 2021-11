Du Riz, des produits impropres à la consommation et de l’alcool saisis par les services de commerce de Mbour

Treize tonnes de riz et une tonne d’aliments de bétail impropres à la consommation ont été saisies par les services de commerce de Mbour. Aussi, plus de 6133 bouteilles d’alcool ont été saisies dans les stations, restaurants, bars et autres services pour défaut de licences.



Sur les 15 stations contrôlées, une seule détenait une licence de vente de boisson alcoolisée. Nombre d’entre eux prétendent qu’ils ne savaient pas qu’il fallait détenir une licence pour la vente de boisson alcoolisée. Après deux semaines de contrôle dans les marchés et autres secteurs d’activités, 40 convocations ont été servies Les contrôles vont se poursuivre sur toute l’étendue des communes de Mbour et de Saly.

