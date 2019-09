Du nouveau sur la Libanaise de 70 ans qui a chuté du haut de son balcon au 5e étage

Ce week-end, un incident est survenu à la rue Carnot, non loin de la place de l’indépendance de Dakar. Une franco-libanaise a mis fin à ses jours en sautant du 5e étage d’un immeuble. Les badauds qui ont aussitôt envahi les lieux se posaient des questions à savoir ce qui aurait motivé son geste.



L’identité de la femme qui avait sauté du 5e étage hier, a été révélée. Elle s’appelle Mouna Bourgi. Certainement sous le poids de l’âge serait dernièrement dépressive. Cet état clinique expliquerait-il sa chute m0rtelle? Des sources du journal L’Observateur parcouru par limametti.com n’ont pas été catégoriques sur la question. Mais on sait aussi que Mouna vivait avec sa fille dans l’appartement. Nous y reviendrons pour plus de détails…





