Du nouveau sur le cambriolage chez Serigne Maodo Sy Dabakh : Des «proches» du guide démasqués par la Dic iGFM-Victime de cambriolage, Sérigne Maodo Sy Dabakh a perdu une trentaine de millions de francs Cfa. Et les présumés auteurs, démasqués par la Division des investigations criminelles, sont pourtant des hommes qui lui sont proches.

Mercredi 22 Novembre 2023

Sérigne Maodo Sy Dabakh a été victime de cambriolage lors du Gamou dernier. Des malfaiteurs ont profité de l’absence du guide religieux pour entrer dans sa maison qui se trouve aux Almadies pour lui dérobe la somme de 30 millions de Fcfa en espèces et des bijoux de grande valeur. Cependant, en saisissant la Division des investigations criminelles (Dic) d'une plainte, la surprise du guide religieux fut grande.



D’après Libération, l'enquête ouverte par la Dic a permis d'établir que les voleurs n'étaient autres que le coursier de Serigne Maodo Sy Dabakh à savoir A. Diop ainsi que les deux gardiens, M. Ndong et M. Ngom pour ne pas les nommer.



Le trio a été arrêté pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et vol au préjudice de l'employeur.



