Du nouveau sur le contrat de cession de l'autoroute à péage

On en sait un peu plus sur le contrat de cession de l'autoroute à péage, une information publiée dans le journal officiel sous le numéro 6487 du samedi 5 octobre 2009.



Alors que les négociations coincent entre l'Etat du Sénégal et le concessionnaire Eiffage sur la baisse des tarifs annoncée par le chef de l'Etat et prévue pour cette fin juillet, le journal Le Quotidien publie des informations relatives à la convention dont il dit détenir un exemplaire. Laquelle convention a pour objet "la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute à péage entre Patte d'oie et Diamniadio".



La même source d'indiquer au sujet de cette convention de cession datée du 2 juillet 2009, qu'elle "porte les signatures, pour le Sénégal, des ministres Abdoulaye Diop et Karim Wade, et pour Eiffage, de Jerôme Fleury et Gérard Sénac".