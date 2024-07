Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dubaï : Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum annonce son divorce sur Instagram Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 15:09 | | 0 commentaire(s)| Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fille du souverain de Dubaï, a choqué la société, en annonçant son divorce via Instagram, marquant une première historique pour les Émirats arabes unis, et peut-être même, pour l'ensemble des pays musulmans. Dans un post inattendu, la princesse a publiquement déclaré à son époux, devant ses quelque 500 000 abonnés : « Cher mari. Puisque tu es occupé avec d’autres compagnes, je t’annonce à l’instant, que je divorce de toi », avant de réciter la formule rituelle du triple talaq : « je divorce de toi, je divorce de toi, je divorce de toi ». Elle a conclu par : « Prends soin de toi. Ton ex-femme ».



Traditionnellement, dans le droit musulman, ce pouvoir de prononcer unilatéralement, le divorce est réservé aux hommes. Une femme peut demander le divorce, mais elle ne peut pas le prononcer seule.



Sheikha Mahra avait épousé Sheikh Mana bin Mohammed Al Maktoum lors d’une cérémonie fastueuse en 2023, largement médiatisée. Le couple a une fille de deux mois, née peu après leur union, dont les photos ont été retirées de leurs comptes Instagram respectifs, après l'annonce du divorce.



Des spéculations sur les réseaux sociaux suggèrent que le compte Instagram de la princesse, aurait pu être piraté. Cependant, plus de 24 heures après la publication, le post reste en ligne, sans aucune déclaration officielle des autorités émiraties ou de Sheikh Mana.



Sheikha Mahra, connue pour son engagement social et ses apparitions publiques, utilise souvent Instagram pour partager ses passions et ses activités caritatives. Avec près de 500 000 abonnés, elle est une figure influente, notamment pour ses publications sur les chevaux, ses loisirs et ses initiatives humanitaires. Sa mère, Zoe Grigorakos, d'origine grecque, pourrait être à l'origine de son esprit indépendant.



Accueil Envoyer à un ami Partager