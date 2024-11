Dundu Dund Leneen à Diourbel : Abdourahmane Wone mise sur l'emploi des femmes et des jeunes et l'agriculture, pour un Sénégal meilleur et prospère Hier jeudi à Diourbel, l'investi de la coalition Dundu Dund Leneen, Abdourahmane Wone, devant une foule de militants et de sympathisants acquis à sa cause, a salué la volonté farouche de ses militants et sympathisants et leur détermination à battre campagne, pour remporter ces élections.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon "Tribune" qui partage l’information, il a réitéré son ambition de se battre à l'Assemblée nationale, pour que l'emploi des jeunes et des femmes, l'agriculture, soient une priorité , pour un Sénégal meilleur pour tous.



Et c’est en ce sens qu’il a expliqué qu’il ne peut y avoir de développement, sans mettre l'agriculture au-devant des priorités.



Promouvoir l'agriculture, a-t-il dit, c'est promouvoir l’industrie qui est à la base du développement de tout pays.



Addourahmane Wone, en conclusion, a demandé à tous ses militants et sympathisants, d'aller retirer leurs cartes d'électeurs et d’aller voter massivement, le 17 novembre 2024, pour la coalition Dundu Dund Leneen, pour un Sénégal meilleur et prospère.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook