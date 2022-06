Durabilité du pont Faidherbe de Saint-Louis : l’arrêt du déversement des eaux de poissons, recommandé

De fortes dispositions doivent être prises par l’autorité pour garantir la durabilité du précieux ouvrage métallique et prévenir la détérioration rapide de la nouvelle couche goudronnée.



D’après Ndarinfo, il s’agit de l’arrêt systématique du déversement des eaux de poissons qui s’échappent des purges des camions frigorifiques. Ces substances ont en effet un effet dévastateur sur le revêtement. Il faudra donc indiquer un espace hors de la ville où l'ouverture de ces vannes sera permise.



Pour rappel, cette mesure a été prise par le préfet sortant Mariama Traoré NGOM dès son installation, mais n’a pas été respecté par les automobilistes faute de suivi et fermeté. L'actuel Préfet Modou Ndiaye, se montrera t-il plus efficace et volontariste ?



Le retour de l’essieu mis en place juste après la première rénovation du pont, s’impose également de façon accrue. Les ingénieurs avaient très tôt indiqué que lourdes charges non-conventionnelles allaient impacter négativement sur la survie de ce cordon vital qui relie l’île et le faubourg de Sor.