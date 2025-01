E-Booster ! La première télé-réalité sénégalaise dédiée à l'entrepreneuriat

Le Sénégal présente de nombreux atouts, notamment sa population jeune (75% ont moins de 35 ans). Avec une population aussi jeune, il est impératif de promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, pour relever le défi de baisser considérablement le taux de chômage et stopper l'émigration irrégulière.



Face à ce constat, l'agence de communication 360° YALAM a eu l'idée de produire une émission de télé-réalité, qui sera une vitrine pour sensibiliser, encourager, booster et promouvoir l'entrepreneuriat.

E-booster est une émission de télé-réalité inédite, dans laquelle dix jeunes entrepreneurs venant d’un peu partout au Sénégal, vont être formés et accompagnés par des coachs et des mentors de renom. Ces dix candidats vont durant tout le parcours, renforcer leurs capacités en marketing, leadership, prise de parole en public, développement personnel, éducation financière et personal branding.



Durant le programme, ils devront défendre leur place devant un jury, lors de 3 phases éliminatoires. Les trois meilleurs candidats se qualifieront pour une grande finale, qui sera diffusée en direct en 2025.



E-Booster accompagne des talents prometteurs afin de faire décoller leurs projets. Une télé-réalité inspirante, qui allie divertissement, impact social et engagement, pour le développement économique local.