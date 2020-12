Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici EFS: Information « reconnaissance plage » au cœur de l’exercice franco-sénégalais amphibie Xaritoo 2020 Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Le 4 décembre 2020, des plongeurs de bord de la Marine Nationale sénégalaise ont suivi une information « reconnaissance plage » durant l’exercice franco-sénégalais amphibie Xaritoo 2020, réalisé à l’occasion de la venue du porte-hélicoptères amphibie Dixmude déployé dans le cadre de l’opération Corymbe.

Les plongeurs sénégalais, encadrés par les plongeurs démineurs des éléments français au Sénégal, ont observé les différentes étapes mises en œuvre par les spécialistes du PHA Dixmude telle que la mise en place de jalons de référence en vue d’établir des zones de poser de portes de chalands de débarquement de troupes au sol.



« Nos camarades sénégalais ont montré un vif intérêt durant cette information exceptionnelle réalisée au cœur d’un exercice conjoint de grande envergure » explique le maître principal Jérôme, chef du groupement d’intervention « neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs », des EFS.



L’officier marinier connait très bien ses frères d’armes sénégalais, car il plonge avec eux chaque semaine depuis septembre réalisant successivement des exercices conjoints de recherches subaquatiques en mer ou encore des exercices individuels de sécurité plongée.



« Notre présence sur les lieux était d’autant plus profitable que nous allons réaliser une instruction opérationnelle au profit de ces mêmes plongeurs en vue d’exécuter courant 2021 un nouvel exercice avec le Dixmude », conclut-il.



L’exercice conjoint franco-sénégalais Xaritoo 2020 a été entièrement organisé par la cellule planification de l’état-major des EFS. Il a permis d’entretenir l’interopérabilité entre les marines française et sénégalaise dans ses volets surface comme amphibie.



Cette mission de recueil d’une section de fusiliers marins (FUMACO) sénégalais depuis la plage, a mobilisé 2 patrouilleurs sénégalais Fouladou et Soungrougrou déployés en appui du PHA Dixmude.



Cette section de FUMACO, qui a participé à l’exercice au côté d’un groupement tactique du 21e RIMA, avait également été formée par le détachement « actions spéciales mer » des EFS.













