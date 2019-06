EMG Universal Auto fait condamner la société Sen Fournisseur Général de l'homme d'affaires Mbaye Dièye

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°281 du 22 mai 2019, le président Alioune Ndiaye a déclaré d'abord l’action de la plaignante recevable.



Ainsi, il a condamné SEN FOURNISSEUR GENERAL à payer à la Société EMG Auto Universal la somme de 3.675.000 FCFA en principal et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Toutefois, la société EMG Universal Auto, assistée par Me Bathily et Associés, a été déboutée du surplus de ses demandes.



Sen Fournisseur Général avait commis Mes Welle et Thiakane pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 344/2019.