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EN DIRECT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - VOTE DE BUDGET MINISTERE DU PETROLE ET DES ENERGIE 2019

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Nécrologie: Oustaz Pape Hanne en deuil, sa belle-mère tuée lors d'une bagarre

Nécrologie: Oustaz Pape Hanne en deuil, sa belle-mère tuée lors d'une bagarre
Une nouvelle pour le moins rocambolesque secoue présentement la banlieue dakaroise ce jeudi matin....
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Youssou Ndour: "J’ai chanté "NAY" parce que dafa ame sama bène kharit bou nay trop, mais…» Youssou Ndour: "J’ai chanté "NAY" parce que dafa ame sama bène kharit bou nay trop, mais…»

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