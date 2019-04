EXCELLEC SA : L'excellence dans la fabrication de poteaux en béton Depuis 2017, la Sénélec a créé une nouvelle filiale dénommée Excellec SA dont elle détient 30% des parts. Ce nouveau bijou intervient dans la fabrication de poteaux en béton armé en collaboration avec la société Azur Investment Holding. Elle se fixe pour ambition de fournir de l’électricité à toutes les contrées du Sénégal. Depuis sa création, cette entreprise a effectué des travaux importants dans l'électrification de 1300 localités à basse tension dans les 14 régions du Sénégal. Elle a également pu dérouler dans son vaste programme plus de 1500 kms de ligne moyenne tension, soit environ 200000 ménages qui bénéficieront du fruit de cet important travail abattu en milieu rural.



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Sur ce, Excellec est une trouvaille moderne qui vient poser de nouveaux jalons qui impacteront dans l’émergence tant attendue. Son PDG, M. Pape Aly Gueye, qui se considère comme « un soldat » du Président Macky Sall dans cette course pour l’émergence, apparaît comme un chef d'entreprise exemplaire, selon les témoignages des travailleurs qui soutiennent que leur boss est très proche d'eux et les assiste au quotidien dans toutes les situations que ça soit les mariages, les baptêmes, les décès et les frais médicaux.



Cette entreprise de 5000 travailleurs est constituée d'ouvriers, de maîtres d'ouvrage et agents de chantier, mais aussi des prestataires qui assurent la bonne qualité des prestations de l'entreprise. Cette structure travaille au quotidien dans la diversification des corps de métiers et contribue à la préservation de l’environnement.



A l'approche de la Fête du Travail, l'on se rappelle du geste magnifique que le PDG avait fait à l'endroit des travailleurs en leur offrant quatre billets pour le pèlerinage aux Lieux Saints. Il avait également augmenté le salaire de tous ses employés de 20000 FCfa et leur a remis en mains propres une enveloppe de 50000 FCfa.



Cet acte d'une grande dimension altruiste, les travailleurs d'Excellec attendent de le revoir encore une fois lors de la Fête du Travail qui se tient le 1er mai de chaque année.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos