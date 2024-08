Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici [EXCLUSIF] Arrestation du meurtrier d'Aziz Dabala au Magal de Touba Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 15:55 | | 1 commentaire(s)| Fin de cavale pour Mamadou Lamine Diao, alias Modou Lo, le présumé assassin du célèbre danseur Aziz Dabala et de son neveu Boubacar Gano, alias Waly. Selon des informations exclusives obtenues par Leral TV, l'auteur du double meurtre survenu à Pikine Technopole a été arrêté par les éléments de la Brigade spéciale de Touba, dans la nuit du Magal, au quartier Dianatou Mahwa.



Un Renseignement Déterminant pour l'Arrestation

L'arrestation de Mamadou Lamine Diao marque la fin d'une traque qui avait débuté après la découverte des corps sans vie d'Aziz Dabala et de son neveu Boubacar Gano dans un appartement à Pikine Technopole. Les deux victimes avaient été assassinées dans des circonstances particulièrement violentes, semant l'émoi et l'inquiétude au sein de la communauté.



Selon nos sources, c'est un renseignement crucial qui a permis aux gendarmes de la Brigade spéciale de Touba de localiser le suspect. Informés de la présence de Mamadou Lamine Diao au quartier Dianatou Mahwa, les éléments de cette unité d'élite ont effectué une descente inopinée dans la zone. Leur intervention rapide et précise a abouti à l'interpellation de l'individu, qui n'a opposé aucune résistance.



Les Aveux du Suspect : Un Mobile Financier

Embarqué à la brigade spéciale de Touba et interrogé par les enquêteurs, Mamadou Lamine Diao n'a pas tardé à passer aux aveux. Le jeune maçon, domicilié à Pikine Guinaw Rail, a détaillé le déroulement des crimes avec une froideur déconcertante.



Il a expliqué qu'il connaissait bien Aziz Dabala, qu'il fréquentait régulièrement. Ce lien d'amitié n'a pourtant pas empêché le tragique dénouement. Selon le témoignage du suspect, le mobile du crime était d'ordre financier. "J'ai demandé à Aziz de m'offrir de l'argent. Suite à son refus, j'ai brandi un couteau pour le menacer. Finalement, j'ai tué Aziz avant de prendre son téléphone", a-t-il déclaré devant les gendarmes.



Un Double Meurtre pour Dissimuler le Premier Crime

Après avoir commis son premier crime, Mamadou Lamine Diao a tenté de masquer son acte en prenant des mesures pour ne pas être découvert. Cependant, son plan a pris une tournure encore plus sinistre. Dans sa tentative de se cacher, il a été surpris par Boubacar Gano alias Waly, le neveu d'Aziz, qui l'avait vu entrer dans l'appartement.



"J'ai tué aussi Boubacar Gano alias Waly qui m'avait aperçu lorsque j'entrais dans l'appartement. J'ai emporté son téléphone portable", a-t-il confessé aux autorités. Il a ensuite quitté les lieux avec les deux téléphones des victimes, laissant derrière lui une scène de crime macabre.



Démenti sur les Accusations de Vol du Compte Wave

Lors de son interrogatoire, le suspect a nié les accusations de vol du compte Wave d'Aziz Dabala. Contrairement aux rumeurs qui circulaient, il a affirmé ne pas avoir vidé le compte bancaire du danseur défunt, se contentant de prendre les deux téléphones.



"Je n'ai pas touché à son compte Wave. J'ai seulement pris les téléphones", a-t-il affirmé devant les enquêteurs. Ces déclarations devront toutefois être vérifiées par les autorités dans le cadre de l'enquête en cours.



Une Tentative de Fuite Avortée au Magal de Touba

Après avoir commis ces crimes, Mamadou Lamine Diao a partagé son secret avec l'un de ses amis. Ensemble, ils ont décidé de se rendre à Touba pour assister au grand Magal, pensant échapper aux radars des forces de l'ordre. Cependant, leur présence n'est pas passée inaperçue.



Dans la nuit de vendredi, profitant de la vigilance accrue lors de cette période de rassemblement religieux, les gendarmes de la Brigade spéciale ont réussi à mettre la main sur le suspect. Mamadou Lamine Diao est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Touba, en attendant la décision de la hiérarchie concernant son éventuel transfert à Dakar.



Un Dossier Toujours Ouvert et Une Enquête qui se Poursuit

L'arrestation de Mamadou Lamine Diao constitue une étape cruciale dans cette affaire, mais le dossier reste loin d'être clos. Les autorités continuent de mener des investigations pour clarifier tous les aspects de ce double meurtre tragique et établir les responsabilités.



Les familles des victimes, ainsi que la communauté de Pikine Technopole, restent dans l'attente de justice. Le sort de Mamadou Lamine Diao, qui a déjà avoué ses crimes, sera décidé dans les jours à venir. Leral TV continuera de suivre de près cette affaire et de vous tenir informés des derniers développements.







