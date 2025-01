Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici EXCLUSIF : Les enquêteurs ciblent plusieurs SCI et entreprises dans la zone de Dakar, notamment autour de la BOA Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Une vaste enquête est en cours sur plusieurs Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et entreprises opérant dans le secteur immobilier à Dakar. Selon nos informations, de nombreuses structures situées autour de la Banque Of Africa (BOA) sont sous surveillance.

Les autorités cherchent à démêler des opérations foncières suspectes, impliquant des transferts de propriétés, des acquisitions douteuses et d’éventuelles irrégularités financières. Cette enquête, qui s’étend à plusieurs entreprises et SCI de la capitale, pourrait révéler des pratiques frauduleuses et des liens avec des circuits de blanchiment d’argent.



🔎 Les SCI et entreprises sous investigation



Parmi les structures placées sous la loupe des enquêteurs, on retrouve :



✅ SCI Madjib

✅ Équipement STC

✅ SCI Luminium

✅ SCI AN Nisa

✅ SCI Akis Real State

✅ South Investe SA

✅ SCI Ultisse / IDAN Peraise

✅ Société SBD.com

✅ SCI Legacy Properties

✅ SCI Kami

✅ SCI Espace Plus

✅ SCI Falcon Real Estate Group

✅ SCI Tiraient

✅ SCP Tidiania

✅ Salmad Limited

✅ SCI Igeule Invest

✅ Société Korda SASU

✅ SCI Maba

✅ SCI CAN

✅ Société CMRA

✅ SCI Ma Famille

✅ Équipement Elia Pharma

✅ SCP Kantong

✅ Équipement SIPA

✅ Équipement MLT Group

✅ SCP Wallou

✅ Équipement SBT

✅ SCP HABA

✅ SCI Casar

✅ SCI Mangane

✅ SCP Doworou

✅ SCI Ma Djiguene

✅ SCP Asa Invest

✅ SCI Igeule Invest

✅ SCI Alfayda

✅ SCI Welma

✅ Mariba SARL

✅ SCI Futura Invest

✅ SCI Nema

✅ SCI Hayate

✅ SCI Chamelle

✅ SCP Weltara

✅ SCI SSM

✅ Baldimo Properties

✅ SCI Thiès Diamageune Construction

✅ SCI Alioun Tyrama

✅ SCI La Maison du Future Siré Si

✅ Ikan SARL

✅ SCI Taakh Immo

✅ Touba Service et Commodities

✅ SCI Elisium

✅ SCI Rassoul



🚨 Pourquoi ces structures sont-elles ciblées ?



Les enquêteurs s’intéressent à ces entreprises pour plusieurs raisons :



📌 Blanchiment d’argent : Plusieurs transactions suspectes ont été détectées, impliquant des fonds aux origines douteuses.

📌 Spéculation immobilière : Certaines SCI auraient participé à des acquisitions de terrains à des prix anormalement bas avant de les revendre à des montants exorbitants.

📌 Irrégularités foncières : Des terrains auraient été obtenus dans des conditions opaques, avec des attributions qui contournent les procédures légales.

📌 Liens financiers suspects : Des transferts de fonds ont attiré l’attention des autorités financières, qui cherchent à établir des connexions avec certaines banques.



Les autorités pourraient annoncer des mesures judiciaires dans les jours à venir en fonction des résultats des investigations.





