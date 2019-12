Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Écarté des terrains et sa voiture confisquée, Mbaye Diagne dans le tourment Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)| Écarté du groupe du FC Bruges depuis son penalty raté face au PSG en Ligue des champions (1-0) le 6 novembre dernier, Mbaye Diagne s’est fait confisquer sa voiture par la police belge, le week-end dernier.





Les ennuis s’enchaînent pour Mbaye Diagne depuis plusieurs semaines. L’attaquant de Bruges est en effet écarté du groupe et interdit d’entraînement avec le groupe professionnel par l’entraîneur, Philippe Clément. Ce dernier lui reproche de ne pas avoir respecté ses consignes lors du match de Ligue des champions sur le terrain du PSG (1-0), le 6 novembre dernier.



Entré en cours de jeu, l’attaquant sénégalais avait décidé de se charger de frapper un penalty alors que la tâche incombe habituellement à son capitaine, Hans Vanaken. Sa frappe avait été arrêtée par Keylor Navas, provoquant la colère de Clément sur son banc de touche. « Il ne figurera en tout cas pas dans la sélection pour Antwerp (pour un match de championnat belge, ndlr), et je déciderai dans les prochaines semaines ou les prochains mois, d’un retour éventuel dans l’équipe , avait confié Clement deux jours plus tard. Il y aura en outre une sanction financière très lourde. »



La voiture de Mbaye Diagne confisquée



Toujours écarté, Diagne n’a pas arrangé son cas le week-end dernier, hors des terrains. Il s’est fait arrêter par la police et a vu sa Rolls Royce confisquée. Les papiers de sa voiture de luxe n’étaient pas en ordre. Selon des informations de Het Laatste Nieuws, Diagne n’a pas présenté les papiers de l’assurance aux agents de police. Il a donc assisté à la confiscation de son véhicule qu’il pourra récupérer lorsqu’il sera administrativement en règle.







Accueil Envoyer à un ami Partager